23/01/2026

Más de Uno Zaragoza Matinal 23/01/2026









En el informativo local de las 8:20 horas, tractorada en el centro organizada por agricultores y ganaderos contra Mercosur y detalles de la encuesta del CIS sobre las elecciones autonómicas del 8F. Además, sucesos, detalles del proyecto Reluzes, mejoras de movilidad en Parque Venecia, aumenta la inversión en el albergue y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Los sindicatos del campo protestan contra el acuerdo de la UE y Mercosur con una tractorada por el centro de la ciudad. La Policía Local prevé afecciones hasta la tarde en la zona centro. Según informa UAGA, los tractores saldrán a las 9 horas desde Avenida Pirineos-Macanaz y desde Echegaray-Tercer Cinturón con un recorrido que culminará en la plaza de España.

Por otro lado, la encuesta del CIS marca el arranque de la campaña electoral, hoy con los primeros actos de los partidos políticos. El PP ganaría las elecciones pero necesitaría a VOX para sumar los 34 escaños que marca la mayoría absoluta en el parlamento. El PSOE se mantendría en el mejor de los casos, pero podrían mejorar resultados tanto CHA como IU-Sumar.