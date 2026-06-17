17/06/2026 Seis miradas, una misma historia: 38 años de FITCarrer contados por quienes lo hicieron crecer

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Los directores del FITCarrer, Nel-lo Vilanova, Xavier Pegueroles, Tomás Ibáñez, Domingo Martínez, Pau Ayet y Sara Recatalá han revivido en Más de Uno Vila-real los mejores momentos del festival durante los 38 años de historia. El FITCarrer recibe este jueves, 18 de junio una Mención de Honor en los permios Onda Cero.