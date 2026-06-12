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12/06/2026

Cada paso cuenta: deporte y solidaridad en la carrera por parejas de la Penya Celtic Submarí

La penya Celtic Submarí celebrará su carrera solidaria por parejas con 1.300 participantes
  • 11:23 MIN

Cada paso cuenta: deporte y solidaridad en la carrera por parejas de la Penya Celtic Submarí

CELTIC SUBMARÍ

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Cada paso cuenta: deporte y solidaridad en la carrera por parejas de la Penya Celtic Submarí

La Penya Celtic Submarí bate el récord de participación en la carrera por parejas, al casi alcanzar los 1.300 participantes. La cita, como cada año, se convertirá este sábado en una gran fiesta de la afición en la plaza de la Cerámica, al encontrarse el estadio en obras. Hablamos con Fernando Ferrando de la cita festiva y deportiva, a beneficio de ASPANION.

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