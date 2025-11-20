10:31 MIN Siloé visita las tres provincias de la comunidad agotando entradas

Siloé visita las tres provincias de la comunidad agotando entradas









Una de las formaciones más importantes de la música de nuestro país llega a nuestra comunidad dentro del circuito de salas Vibra Mahou.

Siloé es el grupo del que todo el mundo habla ahora mismo. Están llamados a ser una de las bandas más importantes de la música independiente de nuestro país, y nuestra comunidad será testigo durante los próximos días de la fuerza de este fenómeno musical. Probablemente sea de las últimas oportunidades que tengamos ya de verlos en pequeño formato puesto que la próxima gira les va a llevar a ocupar recintos mucho más grandes puesto que son el aforo que ya merecen. Antes de subirse a los escenarios de nuestra comunidad hablamos con ellos. Escucha la entrevista y descubre mucho más sobre Siloé.