05/03/2026

San San Festival inaugura la temporada de festivales el próximo 2 de abril

La temporada de festivales arranca cada año con el SanSan Festival, la cita en Benicàssim que se enfrenta a su undécima edición con Europa FM como radio oficial. Del 2 al 4 de abril la localidad castellonense acoge este evento que cuenta en su cartel con nombres como Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente y Alizzz. Consulta aquí la lista de artistas de este año y descubre dónde comprar entadas

