09:23 MIN Revive los 80 el próximo sábado 18 de octubre en el Roig Arena

09:23 MIN Revive los 80 el próximo sábado 18 de octubre en el Roig Arena MUSICA compartir Revive los 80 el próximo sábado 18 de octubre en el Roig Arena Código copiado









Valencia es la ciudad elegida después que las entradas de Madrid se hayan agotado en pocos meses. Felipe Menendez, director general de Sharemusic! nos cuenta todo lo que tienen preparado para el día 18 de octubre.

La década de los ochenta Valencia fue el epicentro de la música de baile y el próximo mes de octubre el Roig Arena se convertirá en la discoteca más grande del mundo. El recinto valenciano recibirá por primera vez juntos y en directo el sábado 18 de octubre de 2025 las actuaciones de los artistas que marcaron la generación de los ochenta a nivel mundial. El cartel presenta a cerca de veinte artistas y bandas mundialmente conocidos que han cosechado a lo largo de su carrera artística grandes éxitos discográficos.

La promotora musical Sharemusic! especializada en crear shows memorables y con un marcado carácter tecnológico ha diseñado un espectáculo único que cuenta con las actuaciones de todos los artistas que marcaron a toda una generación. En riguroso directo y en un alucinante escenario 360º el público asistente podrá disfrutar de las canciones y grandes hits internacionales que hicieron quemar las pistas de baile en las discotecas de los ochenta a nivel mundial.

Los artistas confirmados son: Alphaville, Bananarama, C.C. Catch, Samantha Fox, Ivana Spagna, F.R. David, Fancy, Ivan, P.Lion, Ryan Paris, Brian Ice, Ken Laszlo, Miko Mission, Silver, Pozzoli, Bad Boys Blue y B-Movie.

La promotora musical Sharemusic! y el recinto valenciano Roig Arena han programado para el sábado 18 de octubre la segunda y última fecha del nuevo show Discoteca de los 80's, después que la fecha de Madrid haya agotado todas las entradas en pocos meses.

El show más importante a nivel nacional dedicado a revivir la prodigiosa década de los ochenta formará parte de la programación que el recinto cubierto valenciano está cerrando con motivo de la apertura el próximo mes de septiembre de este nuevo espacio llamado a convertirse en epicentro de los principales eventos musicales del país.