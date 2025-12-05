12:34 MIN Marlena llegan a nuestra comunidad para presentar Víctoria

Hoy estarán en Valencia en el Palau Alameda. Y en el mes de febrero visitarán Alicante y Castellón

Marlena ha logrado algo que pocos artistas pueden reivindicar: abrirse paso sin renunciar a su verdad. El dúo madrileño, convertido ya en un referente de la música en España, continúan conquistando a una audiencia que crece al mismo ritmo que su repertorio. Sus canciones directas, y contundentes, han encontrado un lugar propio en la banda sonora de una generación que vibra con historias reales.

Nos reciben con la serenidad de quien sabe que está donde quiere estar. Entre giras agotadoras, composiciones en proceso y un público cada vez más fiel, Marlena se detienen el tiempo suficiente para hablar sobre el momento que viven, pero siendo conscientes de que lo que esté por venir será fruto del esfuerzo y el trabajo duro que llevan haciendo desde hace tiempo.

Durante la conversación hablamos de lo que están logrando, del futuro tan bonito que parece que viene, y de muchas cosas más

Este artículo es solo un aperitivo de la conversación completa que ofrecemos a continuación: un retrato íntimo de dos artistas que han decidido crecer sin perder la esencia que los llevó hasta aquí.