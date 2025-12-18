15:06 MIN Lola Indigo la gran sorpresa del avance de cartel de Big Sound Festival 2026

15:06 MIN Lola Indigo la gran sorpresa del avance de cartel de Big Sound Festival 2026 MUSICA compartir Lola Indigo la gran sorpresa del avance de cartel de Big Sound Festival 2026 Código copiado









Tras tres años, Lola Indigo regresa a la ciudad de la mano de bigsound valencia con el show completo de su nueva gira. El cartel de esta edición se completa hasta el momento con Manuel Turizo, Nathy Peluso – CLUB GRASA (DJ set), Ana Mena, Rigoberta Bandini, Rels B, Juan Magán (show especial), Rusowsky, Yami Safdie y Lia Kali, junto a nombres destacados de la escena nacional como Lucho RK, Barry B, Despistaos, Dollar Selmouni, Hens, King África, Maldita Nerea, Mayo, Metrika, Samuraï y Selecta, todos ellos con shows exclusivos en la provincia de València.

BIGSOUND suma uno de los nombres más potentes del pop urbano español a su edición 2026. LOLA ÍNDIGO regresa a BIGSOUND Valencia y se une al cartel de BIGSOUND Barakaldo con su nueva gira para 2026, en dos conciertos completos de gran formato. Será, además, la primera vez en tres años que la artista actúe en ambos territorios.

La actuación de LOLA ÍNDIGO en BIGSOUND Valencia será la única en la provincia de València y se convierte en la primera del cartel de la que se confirma fecha, con un concierto previsto para el 27 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Por su parte, su paso por BIGSOUND Barakaldo, que se celebrará los días 3 y 4 de julio en el Recinto Ferial de Ansio, supondrá su única fecha en Euskadi en 2026. Dos citas muy esperadas tras el éxito de su última gira, con la que llenó recintos como el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el Estadio de La Cartuja de Sevilla o el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

LOLA ÍNDIGO, referente del pop urbano en España

Con más de siete años de trayectoria, LOLA ÍNDIGO se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música pop urbana en España. Su proyecto artístico destaca por una identidad muy definida, en la que conviven el pop, el reguetón, la electrónica y los ritmos urbanos, siempre acompañados de una fuerte apuesta por el baile y la puesta en escena.

Tras su paso por Operación Triunfo 2017, inició una carrera meteórica con el lanzamiento de Ya No Quiero Ná en 2018, tema que alcanzó el número tres en la lista PROMUSICAE y fue certificado triple platino. Desde entonces ha publicado álbumes como Akelarre (2019), La Niña (2021), El Dragón (2023) y Nave Dragón (2025), todos ellos situados entre los más vendidos del país.

A lo largo de estos años ha firmado algunos de los mayores éxitos del pop urbano en español, con canciones como Lola Bunny, La Niña de la Escuela (junto a TINI y Belinda), Discoteka (con María Becerra), El Tonto (con Quevedo), Santería (con Danna Paola y Denise Rosenthal) o La Reina, acumulando millones de reproducciones y numerosas certificaciones.

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes galardones, entre ellos el premio a Mejor Artista Revelación en los LOS40 Music Awards, además de premios a Mejor Actuación en Directo, Mejor Gira (El Dragón Tour) y el MTV Europe Music Award a Mejor Artista Español. En 2025 debutó en la televisión estadounidense con una actuación en los Premios Juventud, ampliando su proyección internacional.

De este avance de cartel y de muchas más cuestiones hablamos con Miguel Torres y Juanjo Talaván, directores de Big Sound Festival.