Despistaos te invita a un showcase exclusivo en Alicante con Europa FM
Después del concierto de este sábado 29 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, Despistaos no tiene intención de parar. El jueves 4 de diciembre los de Guadalajara viajan a Alicante para invitar a nuestros oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo en la Sala The One.
Consigue invitaciones para el showcase de Despistaos
¿Te apetece apuntarte? Toma nota de dónde conseguir invitaciones y vive un jueves diferente lleno de música. ¡La fiesta está asegurada!
