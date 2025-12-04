12:51 MIN Despistaos te invita a un showcase exclusivo en Alicante con Europa FM

12:51 MIN Despistaos te invita a un showcase exclusivo en Alicante con Europa FM MUSICA compartir Despistaos te invita a un showcase exclusivo en Alicante con Europa FM Código copiado









Después del concierto de este sábado 29 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, Despistaos no tiene intención de parar. El jueves 4 de diciembre los de Guadalajara viajan a Alicante para invitar a nuestros oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo en la Sala The One.

Consigue invitaciones para el showcase de Despistaos

¿Te apetece apuntarte? Toma nota de dónde conseguir invitaciones y vive un jueves diferente lleno de música. ¡La fiesta está asegurada!

Concesionario SEAT Sala Rodríguez - Avenida de Denia 145 (Alicante).

Tienda Woolo del barrio de la Florida, C/ Vicente Chávarri 22, frente al Instituto Figueras Pacheco