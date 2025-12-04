ondacero.es
Despistaos te invita a un showcase exclusivo en Alicante con Europa FM

Después del concierto de este sábado 29 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, Despistaos no tiene intención de parar. El jueves 4 de diciembre los de Guadalajara viajan a Alicante para invitar a nuestros oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo en la Sala The One.

Consigue invitaciones para el showcase de Despistaos

¿Te apetece apuntarte? Toma nota de dónde conseguir invitaciones y vive un jueves diferente lleno de música. ¡La fiesta está asegurada!

  • Concesionario SEAT Sala Rodríguez - Avenida de Denia 145 (Alicante).
  • Tienda Woolo del barrio de la Florida, C/ Vicente Chávarri 22, frente al Instituto Figueras Pacheco.

