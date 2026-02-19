19/02/2026 Alberttinny llega a Valencia con su nueva aventura en solitario

Alberto Pérez, el que fuera guitarrista de Izal, continúa presentando su album debut, kintsukuroi, en directo. Un disco que rezuma calidad y que supone el pisoletazo de salida a una carrera en solitario que es seguro que nos va a dejar muy buena música para escribir las páginas de la música de nuestro país. La cita con Alberttinny es este jueves 19 de Febrero en el Loco club.