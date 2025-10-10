05:56 MIN
Sete proxectos para o benestar social e a sostibilidade que reciben o pulo do Plan Social Ence Pontevedra
Coñecemos os detalles de sete proxectos pontevedreses que medran grazas ao apoio económico do Plan Social de Ence.
Resumimos no programa "Galicia en la Onda" o traballo de asociacións e colectivos que traballan polo benestar social e a sostibilidade.
