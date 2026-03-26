26/03/2026
Jose Manuel Rodríguez: " Destacaría, no solo el ahorro, sino el acompañamiento que brindamos a nuestros cliente"
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Jose Manuel Rodríguez: "Destacaría, no solo el ahorro, sino el acompañamiento que brindamos a nuestros cliente"
Hasta el 27 de marzo se celebra Enerxetica y Expomunicipal en el recinto ferial de Semana Verde de Silleda. Visitamos el stand de Nordexia, empresa gallega de asesoría energética y charlamos con su gerente José Manuel Rodríguez Vázquez.
Escucha la conversación de Marta Rodríguez y el gerente de Nordexia.
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