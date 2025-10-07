ondacero.es
Gerardo Rodríguez elegido presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados

Gerardo Rodíguez, presidente de FEJAR: "Lo que invirtamos en prevención se ahorrará en tratamientos"

Galicia crea el Observatorio del juego

Gerardo Rodíguez, presidente de FEJAR: "Lo que invirtamos en prevención se ahorrará en tratamientos"

En el XXV Congreso FEJAR 2025 celebrado en Vigo bajo el lema "Remando hacia la rehabilitación", Gerardo Rodríguez ha sido elegido como presidente de la federación. Rodríguez valoraba como "un avance" la implantación en Galicia del Observatorio del Juego, un organismo creado por la Xunta de Galicia para "testar" las medidas públicas para prevenir la adicción al juego.

Temas

  • La Brújula de Galicia
  • juego

