Gerardo Rodíguez, presidente de FEJAR: "Lo que invirtamos en prevención se ahorrará en tratamientos"

En el XXV Congreso FEJAR 2025 celebrado en Vigo bajo el lema "Remando hacia la rehabilitación", Gerardo Rodríguez ha sido elegido como presidente de la federación. Rodríguez valoraba como "un avance" la implantación en Galicia del Observatorio del Juego, un organismo creado por la Xunta de Galicia para "testar" las medidas públicas para prevenir la adicción al juego.