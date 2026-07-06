06/07/2026

01:11 MIN Viveiro cierra la edición más grande de la historia del Resurrection Fest A Mariña compartir Viveiro cierra la edición más grande de la historia del Resurrection Fest Código copiado









Con más de 140.000 asistentes y un impacto económico global de unos 110 millones de euros, el Resurrection Fest de Viveiro cerró este fin de semana la edición más grande de su historia. Una cita que volvió a reunir a grandes leyendas de la música metal como Iron Maiden, Sabaton, Limp Bizkit o Marilyn Maison. David Méndez, subdirector del Resurrection, destaca el alto grado de satisfacción de la organización que desde hace meses trabaja ya en la edición del próximo año, con el objetivo de seguir consolidando a Viveiro como referencia imprescindible de la música en directo en Europa.