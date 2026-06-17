17/06/2026

16:17 MIN Villares asegura que la industrialización no se puede parar y defiende a Altri Provincia de Lugo compartir Villares asegura que la industrialización no se puede parar y defiende a Altri Código copiado









En su primera entrevista en Más de Uno Lugo, el delegado territorial de la Xunta aseguró que la industrialización no se puede parar. De esta forma, Alfonso Villares, defendió iniciativa como Altri que generen puestos de trabajo siempre que cumplan la normativa. Declaraciones en las que Villares habló también de su denuncia por acoso, de su regreso a la política y de los retos para esta provincia desde la delegación de la Xunta.