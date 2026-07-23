23/07/2026

10:39 MIN En los últimos 10 años se perdió el 28% del comercio minorista en Lugo Dinamización Económica compartir En los últimos 10 años se perdió el 28% del comercio minorista en Lugo Código copiado









Las cifras ponen en evidencia las dificultades del comercio en los últimos tiempos. Según datos del Instituto de Estadística de Galicia, en Lugo se perdió el 28% del comercio minorista en los últimos diez años. En Más de Uno, Cristina Sanz, responsable del Área de Dinamización Económica del Concello explicó algunas de las medidas que han puesto en marcha para apoyar a este sector. Medidas que pasan por reactivar la Mesa Local del Comercio y activar, a petición de los emprendedores, los Bonos Comercio. Se está trabajando también en las acciones para la campaña de Navidad.