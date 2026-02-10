El servicio de basura deja el pasado año un déficit de 7,3 millones.

10/02/2026
Benito García de Galicia Ambiental relató los 7,1 millones que el Concello ingreso por la tasa de basura, frente al coste de la gestión que supera los 14,5 millones. Situación que obligaría a subir los recibos, ya que la UE establece que hay que dejar de subvencionar por este fin a los Ayuntamientos que están obligados a trasladar el 100% del coste al ciudadano. Algo que de momento descarta el gobierno local de Lugo en este 2026.
Temas
- Basura
- onda cero lugo
- ciudadanía
- costes
- servicio limpieza
- Planeta