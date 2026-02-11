ondacero.es
Más de uno Lugo

11/02/2026

En el barrio del Sagrado Corazón
  • 20:55 MIN

Un piso de 100 metros costará 200.000 euros en las nuevas viviendas del Sagrado Corazón

Economía

El DOG publicó el procedimiento para la construcción de 1.265 viviendas en el barrio del Sagrado Corazón. Un proyecto de Interés Autonómico, de ahí que el 80% de las viviendas sean protegidas. Se prevé que su construcción comience en 2028. El delegado territorial, Javier Arias, estima que un piso de 100 metros costará unos 200.000 euros. Se fijará también un precio máximo de alquiler para menores de 36 años.

Informativos Lugo, Rubén Dorado

Informativos Lugo

