11/02/2026

20:55 MIN Un piso de 100 metros costará 200.000 euros en las nuevas viviendas del Sagrado Corazón Economía compartir Un piso de 100 metros costará 200.000 euros en las nuevas viviendas del Sagrado Corazón Código copiado









El DOG publicó el procedimiento para la construcción de 1.265 viviendas en el barrio del Sagrado Corazón. Un proyecto de Interés Autonómico, de ahí que el 80% de las viviendas sean protegidas. Se prevé que su construcción comience en 2028. El delegado territorial, Javier Arias, estima que un piso de 100 metros costará unos 200.000 euros. Se fijará también un precio máximo de alquiler para menores de 36 años.