Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7), servicios transversales para la flota.

En el último "Terra, Auga e Vida" de este año hablamos con Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Burela. Una entidad que presta múltiples servicios a la flota pesquera, al sector marítimo en la provincia y que trabaja para poner en valor los productos del mar. También nos acompaña la conselleira do Mar, Marta Villaverde, con la que comentamos la situación del palangre y los avances en acuicultura.

