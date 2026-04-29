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29/04/2026

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  • 10:44 MIN

Olalla Rodil tacha de indecente la moción de censura y defiende un cambio de la ley electoral

Moción de Censura en Lugo

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Olalla Rodil tacha de indecente la moción de censura y defiende un cambio de la ley electoral

En Más de Uno Lugo, la diputada del BNG Olalla Rodil, calificó de indecente la moción de censura presentada por el PP y destacó el oscurantismo que rodea los cambios de opinión de la concejal no adscrita, María Reigosa. Rodil que dijo percibir en la calle indignación social, se mostró a favor de cambiar la ley electoral, para que situaciones como estas no vuelvan a pasar. La diputada del BNG por Lugo apostó también a que Rubén Arroxo siga siendo el candidato en 2027.

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