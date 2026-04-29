29/04/2026

10:44 MIN Olalla Rodil tacha de indecente la moción de censura y defiende un cambio de la ley electoral Moción de Censura en Lugo compartir Olalla Rodil tacha de indecente la moción de censura y defiende un cambio de la ley electoral Código copiado









En Más de Uno Lugo, la diputada del BNG Olalla Rodil, calificó de indecente la moción de censura presentada por el PP y destacó el oscurantismo que rodea los cambios de opinión de la concejal no adscrita, María Reigosa. Rodil que dijo percibir en la calle indignación social, se mostró a favor de cambiar la ley electoral, para que situaciones como estas no vuelvan a pasar. La diputada del BNG por Lugo apostó también a que Rubén Arroxo siga siendo el candidato en 2027.