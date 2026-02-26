Nace en Lugo la asociación Mulleres Líderes de Galicia.

26/02/2026
Paula Núñez, coordinadora de Desarrollo Personal, destacó que el objetivo es reforzar el movimiento emprendedor femenino y crear una red de intercambio, La primera actividad será el 2 de marzo con un desayuno de liderazgo "Atlánticas" en el Hotel Méndez Núñez. Han programado además cenas trimestrales y 2 eventos online: Faladoiras en Rede y Café Confundamento. Quién esté interesado en conocer algo más de este colectivo puede consultar su web o redes sociales.
