14/04/2026

18:28 MIN Miguel Fernández: "Seré beligerante sino se cumple con la ciudad de Lugo" LUGO CIUDAD compartir Miguel Fernández: "Seré beligerante sino se cumple con la ciudad de Lugo" Código copiado









El alcalde de Lugo aseguró en Más de Uno, que siguen perfilando la reorganización del gobierno local, para adaptar los perfiles a las diferentes funciones. Espera que pueda llevarse al pleno de este mes. Miguel Fernández anunció asimismo que el 30 de abril empezará a circular un tren para llegar a Madrid a primera hora y dijo que sigue trabajando para conseguir que se aumenten las frecuencias y destinos. En este sentido afirmó que "será beligerante sino se cumple con la ciudad de Lugo", al margen de la administración que sea competente.