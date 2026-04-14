Miguel Fernández: "Seré beligerante sino se cumple con la ciudad de Lugo"

14/04/2026
El alcalde de Lugo aseguró en Más de Uno, que siguen perfilando la reorganización del gobierno local, para adaptar los perfiles a las diferentes funciones. Espera que pueda llevarse al pleno de este mes. Miguel Fernández anunció asimismo que el 30 de abril empezará a circular un tren para llegar a Madrid a primera hora y dijo que sigue trabajando para conseguir que se aumenten las frecuencias y destinos. En este sentido afirmó que "será beligerante sino se cumple con la ciudad de Lugo", al margen de la administración que sea competente.