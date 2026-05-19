19/05/2026

17:43 MIN Miguel Fernández acepta con normalidad pasar de la alcaldía de Lugo a la oposición Política Municipal compartir Miguel Fernández acepta con normalidad pasar de la alcaldía de Lugo a la oposición Código copiado









En Más de Uno Lugo, Miguel Fernández, dijo aceptar con normalidad tener que pasar de la alcaldía a la oposición tras la moción de censura de Elena Candia. El portavoz del PSOE acusó a la regidora de intentar maniatar los medios para los grupos de la oposición y criticó que entre sus primeras medidas estuviera contentar a Reigosa, retirar una bandera, cambiar el logo del Concello o poner agua embotellada en los plenos. Fernández se compromete a hacer una labor de fiscalización y aportar propuestas en positivo.