03/07/2026

06:16 MIN Lugo acoge este fin de semana el Campeonato de España de Barco Dragón Federación Galega de Piragüismo compartir Lugo acoge este fin de semana el Campeonato de España de Barco Dragón Código copiado









El área recreativa de O Robles será este fin de semana escenario del X Campeonato de España de Barco Dragón. Participan una treintena de clubes del país y hay 171 embarcaciones inscritas. Marga Arias, presidenta del Club de Piragüismo Cidade de Lugo, explicó en Más de Uno Lugo que lo que esta prueba supone para el equipo y para la ciudad. El club lucense acaba de conseguir tres títulos en el Campeonato Gallego de Barco Dragón.