03/07/2026
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Lugo acoge este fin de semana el Campeonato de España de Barco Dragón
El área recreativa de O Robles será este fin de semana escenario del X Campeonato de España de Barco Dragón. Participan una treintena de clubes del país y hay 171 embarcaciones inscritas. Marga Arias, presidenta del Club de Piragüismo Cidade de Lugo, explicó en Más de Uno Lugo que lo que esta prueba supone para el equipo y para la ciudad. El club lucense acaba de conseguir tres títulos en el Campeonato Gallego de Barco Dragón.