La lonja de Burela, un espacio referente a nivel nacional e internacional.

En nuestro espacio "Terra, Auga e Vida" conocemos la importancia de la lonja de Burela de la mano del gerente de Armadores de Burela (ABSA), Miguel Neira. La tercera más importante de Galicia por volumen de negocio con la merluza de pincho como principal recurso. También nos acompaña la conselleira do Mar, Marta Villaverde, con la que desgranaremos las partidas dedicadas al sector marítimo dentro de los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026.