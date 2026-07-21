21/07/2026

07:43 MIN LMB, la empresa lucense que dio el día libre para celebrar la victoria de España en el Mundial Mundial de Fútbol compartir LMB, la empresa lucense que dio el día libre para celebrar la victoria de España en el Mundial Código copiado









Miguel Ángel Lombó, gerente de LMB, tenía pensado hace tiempo que si España ganaba el Mundial sus trabajadores tendrían el día libre y remunerado. Lo cumplió, y la plantilla formada por 28 personas disfrutó este lunes de la victoria de la "Roja" sin tener que ir a trabajar. Una empresa del sector del metal que se ubica en el polígono de O CEAO, y de la que conocimos algo más esta mañana en Más de Uno Lugo.