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21/07/2026

El rey Felipe VI de España sostiene el trofeo del Mundial de la FIFA 2026 junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía este domingo/ EFE/ Lavandeira Jr
  • 07:43 MIN

LMB, la empresa lucense que dio el día libre para celebrar la victoria de España en el Mundial

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LMB, la empresa lucense que dio el día libre para celebrar la victoria de España en el Mundial

Miguel Ángel Lombó, gerente de LMB, tenía pensado hace tiempo que si España ganaba el Mundial sus trabajadores tendrían el día libre y remunerado. Lo cumplió, y la plantilla formada por 28 personas disfrutó este lunes de la victoria de la "Roja" sin tener que ir a trabajar. Una empresa del sector del metal que se ubica en el polígono de O CEAO, y de la que conocimos algo más esta mañana en Más de Uno Lugo.

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