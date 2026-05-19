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19/05/2026

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Llega el pago con Bizum a los comercios lucenses

Economía

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Llega el pago con Bizum a los comercios lucenses

Desde esta semana ya es posible los pagos con Bizum en el comercio tradicional. Un sistema que ven positivo algunos comerciantes y que se irá implantando de forma gradual. Las entidades bancarias irán comunicando a sus clientes la fecha en la que tendrán este servicio disponible. Yudith Campanario habló con el presidente de la Federación Gallega y Lucense de Comercio, José María Seijas y con algunos propietarios de establecimientos. Os explicamos como funciona el pago con Bizum en los comercios.

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