19/05/2026

03:53 MIN Llega el pago con Bizum a los comercios lucenses Economía compartir Llega el pago con Bizum a los comercios lucenses Código copiado









Desde esta semana ya es posible los pagos con Bizum en el comercio tradicional. Un sistema que ven positivo algunos comerciantes y que se irá implantando de forma gradual. Las entidades bancarias irán comunicando a sus clientes la fecha en la que tendrán este servicio disponible. Yudith Campanario habló con el presidente de la Federación Gallega y Lucense de Comercio, José María Seijas y con algunos propietarios de establecimientos. Os explicamos como funciona el pago con Bizum en los comercios.