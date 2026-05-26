26/05/2026

09:54 MIN Llega a Lugo la iniciativa científica No Normal para concienciar sobre el fin del modelo de vida actual Colectivo Ciudadano compartir Llega a Lugo la iniciativa científica No Normal para concienciar sobre el fin del modelo de vida actual Código copiado









Tras su constitución a nivel nacional, ahora la pretensión de la iniciativa "No Normal" es crear grupos de trabajo provinciales. En Lugo se ha convocado una reunión para el sábado 6 de junio en A Pastoriza. El objetivo es crear una conciencia social y reflexionar sobre la guerra de los recursos o la subida de precios. El movimiento está impulsado por decenas de científicos y académicos que quieren abrir un debate sobre el fin irreversible del modelo de vida actual.