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26/05/2026

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Llega a Lugo la iniciativa científica No Normal para concienciar sobre el fin del modelo de vida actual

Colectivo Ciudadano

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Llega a Lugo la iniciativa científica No Normal para concienciar sobre el fin del modelo de vida actual

Tras su constitución a nivel nacional, ahora la pretensión de la iniciativa "No Normal" es crear grupos de trabajo provinciales. En Lugo se ha convocado una reunión para el sábado 6 de junio en A Pastoriza. El objetivo es crear una conciencia social y reflexionar sobre la guerra de los recursos o la subida de precios. El movimiento está impulsado por decenas de científicos y académicos que quieren abrir un debate sobre el fin irreversible del modelo de vida actual.

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