24/07/2026

00:41 MIN Leyma cuelga mandilones en la calle de la Reina como símbolo de orgullo gallego Lugo Ciudad compartir Leyma cuelga mandilones en la calle de la Reina como símbolo de orgullo gallego Código copiado









La imagen del día la vimos en la céntrica calle de la Reina, en donde Leyma colgó los tradicionales mandilones de las abuelas para celebrar el Día de Galicia y como símbolo del orgullo gallego. La marca del Grupo Lence quiso reivindicar uno de los símbolos más emocionales de la cultura popular gallega. La acción une el Día de Galicia y el Día de los Abuelos para poner en valor las raíces, la tradición y la familia.