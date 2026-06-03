03/06/2026

07:48 MIN Las Jornadas Jurídicas de Sarria analizarán el lawfare y la situación actual Provincia de Lugo compartir Las Jornadas Jurídicas de Sarria analizarán el lawfare y la situación actual Código copiado









Bajo el título "La justicia que tenemos VS. la justicia que necesitamos" se inauguran esta tarde en Sarria las XIX Jornadas Jurídicas. Candido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional será el encargado de la ponencia inaugural. Román García-Varela, director de las jornadas, explicó en Más de Uno Lugo que hasta el viernes se analizarán asuntos de gran actualidad como la justicia restaurativa, el uso de la inteligencia artificial, la figura de los jueces o las criticas a las decisiones judiciales. El curso tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Sarria. La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, será la encargada de clausurar el encuentro al que asisten una treintena de magistrados de diferentes comunidades.