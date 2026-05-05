05/05/2026

04:05 MIN Ita Ares, directora de la clínica San Marcos:"La primera consulta es fundamental para el diagnóstico" Vitaldent compartir Ita Ares, directora de la clínica San Marcos:"La primera consulta es fundamental para el diagnóstico" Código copiado









En Más de Uno Lugo hablamos de salud bucodental con Ita Ares, directora de la clínica Vitaldent en San Marcos. Una de las características que los hace diferentes de otros centros, es el escáner intradental 3D que emplean para evitar el uso de pastas a la hora de hacer moldes en el interior de la boca. Ita Ares destaca la importancia de la primera consulta para un diagnóstico adecuado. Entre sus especialidades están los implantes y la ortodoncia. La estética cobra cada vez más fuerza en el diseño de una buena sonrisa.