22/04/2026

02:04 MIN Elena Candia registra la moción de censura y asegura que no hay ni compradores ni vendidos. MOCIÓN DE CENSURA compartir Elena Candia registra la moción de censura y asegura que no hay ni compradores ni vendidos. Código copiado









El PP registró en el Concello de Lugo la moción de censura con las 13 firmas, asegurando que no hay ni compradores ni vendidos. El partido justifica la decisión por la fragilidad del gobierno local y dicen estar preparados para tomar las riendas de la ciudad.

María Reigosa, que dejó el PSOE por discrepancias, negó los rumores sobre su vinculación con la supuesta plaza creada para ella en el servicio del Litoral.