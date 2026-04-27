27/04/2026

22:16 MIN Elena Candia: "vi incitación ao odio e pouca autocritica" Lugo Ciudad compartir Elena Candia: "vi incitación ao odio e pouca autocritica" Código copiado









En su primera entrevista tras registrarse la moción de censura, Elena Candia, se mostró muy prudente. Lo justificó asegurando que tenían la obligación de intentar gobernar y que la ciudad no podía perder un año más. En Más de Uno Lugo, la portavoz del PP en el Concello condenó las amenazas e insultos, acusó al alcalde de mentir de forma insultante y dijo estar sorprendida por las muestras de apoyo que está recibiendo. Aseguró que asume la situación actual con enorme responsabilidad y se comprometió a seguir trabajando por Lugo. No confirmará como será el nuevo gobierno y el reparto de responsabilidades hasta que pase el pleno del 7 de mayo, en el que se votará la moción de censura.