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14/07/2026

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  • 13:14 MIN

Elena Candia hace balance positivo de los dos meses como alcaldesa

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Elena Candia hace balance positivo de los dos meses como alcaldesa

En Más de Uno Lugo, Elena Candia, hizo un balance positivo de los dos meses que lleva al frente del gobierno local. Asegura que durante este tiempo se priorizó lo urgente y se tomaron decisiones con sentido común. Dos meses que calificó de mucho trabajo e ilusión y centrado en las personas. Respecto a la modificación del Plan Novo Norte explicó que no se descarta nada, pero que se quieren evitar daños irreparables como los ocasionados con otras iniciativas subvencionadas con fondos europeos como el carril bici. La alcaldesa asegura que se empezará por lo urgente, que es el abastecimiento en el polígono do CEAO y el mantenimiento "do noso que está deplorable". Y advirtió del impacto que tendría en el tránsito hacer de una sola dirección la Avenida de la Coruña, tal y como se previa en el Plan Novo Norte.

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