18/05/2026

21:46 MIN Elena Candia define como intensos e ilusionantes los primeros días como alcaldesa Lugo Ciudad compartir Elena Candia define como intensos e ilusionantes los primeros días como alcaldesa Código copiado









Intensos e ilusionantes, así definió en Más de Uno Lugo, Elena Candia los primeros once días al frente del gobierno local en el Ayuntamiento. Candia anunció para esta semana la convocatoria de la primera Mesa de Negociación en el Concello y espera tener también esta semana prácticamente cerrado su equipo. La regidora respondió asimismo a las criticas de Queremos Galego y el BNG por el uso del castellano en una actividad de la Noite dos Museos, dejando claro que la protección del gallego está blindado y que el BNG critica lo que ellos mismos hicieron en el 2024 y 2025.