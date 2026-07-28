28/07/2026

12:47 MIN Elena Candia anuncia que se intensificará la presencia de la policía en la calle para mejorar la seguridad Lugo Ciudad compartir Elena Candia anuncia que se intensificará la presencia de la policía en la calle para mejorar la seguridad Código copiado









En Más de Uno Lugo, la alcaldesa quiso dejar claro que la seguridad está en el centro de la acción del gobierno. En ese sentido, anunció un paquete de medidas y una hoja de ruta clara que pasa por intensificar la presencia de la policía en la calles. Elena Candia aseguró que los informes policiales confirman que la delincuencia aumentó en la Milagrosa, de ahí que se decidiera la instalación de cámaras de videovigilancia en el entorno de locales conflictivos. Un sistema que se extenderá a otros lugares y zonas. La regidora valoró también la aprobación del ARI para Milagrosa y Barrio Feijoo, explicó la ordenanza que regirá la ZBE y las actuaciones que se llevarán a cabo para eliminar determinados tramos del carril bici.