28/07/2026

00:39 MIN La Diputación reclama a la Xunta un nuevo modelo de prevención de incendios Lugo Provincia compartir La Diputación reclama a la Xunta un nuevo modelo de prevención de incendios Código copiado









PSOE y BNG instaron en pleno a que la Xunta impulse un nuevo modelo de prevención y defensa contra los incendios forestales. La presidenta, la socialista Carmela López, destacó que el actual ya tiene 25 años y ha demostrado que no es eficaz. Una sesión en la que el PP defendió una moción, para que el gobierno central reforme el Estatuto Marco y se evite que se retome la huelga en la sanidad a la vuelta del verano.