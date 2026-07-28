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28/07/2026

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La Diputación reclama a la Xunta un nuevo modelo de prevención de incendios

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La Diputación reclama a la Xunta un nuevo modelo de prevención de incendios

PSOE y BNG instaron en pleno a que la Xunta impulse un nuevo modelo de prevención y defensa contra los incendios forestales. La presidenta, la socialista Carmela López, destacó que el actual ya tiene 25 años y ha demostrado que no es eficaz. Una sesión en la que el PP defendió una moción, para que el gobierno central reforme el Estatuto Marco y se evite que se retome la huelga en la sanidad a la vuelta del verano.

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