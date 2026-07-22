Conexión Lugo 22/07/2026

22/07/2026

Con Pablo Vázquez, director de Atalaya Comunicación repasamos lo más comentado en redes:

- El tema más viral de la semana no podía ser otro que la victoria de España en el Mundial. ¿Cómo se han subido las marcas al carro de los grandes memes que nos ha dejado el Mundial?

- Un streamer lucense volvió a ser protagonista en estas últimas semanas, aunque esta vez no por algo positivo, precisamente.

- Otros tres lucenses que se convertían estos días en centro de atención son los músicos de la provincia que participaron en la versión sinfónica de la gira de Yandel en un concierto de A Coruña

- Un aviso muy comentado de una estafa que ofrece una limpieza y mantenimiento de un colchón... a gente que no ha comprado un colchón recientemente.