13/05/2026

14:26 MIN El Concello unificará las brigadas de obras para mejor la coordinación y agilizar las reparaciones Lugo Ciudad compartir El Concello unificará las brigadas de obras para mejor la coordinación y agilizar las reparaciones Código copiado









El nuevo Gobierno de Lugo anuncia que unificará las brigadas municipales de obras, para mejorar su coordinación y agilizar las reparaciones en la ciudad. Antonio Ameijide, concejal de Movilidad y Obras explicó en Más de Uno Lugo, que hasta ahora había dos equipos que dependían en cada caso del PSOE y del BNG. El objetivo dijo, es ganar en eficacia, optimizar recursos y ofrecer una respuesta más rápida a las incidencias.