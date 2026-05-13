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13/05/2026

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  • 14:26 MIN

El Concello unificará las brigadas de obras para mejor la coordinación y agilizar las reparaciones

Lugo Ciudad

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El Concello unificará las brigadas de obras para mejor la coordinación y agilizar las reparaciones

El nuevo Gobierno de Lugo anuncia que unificará las brigadas municipales de obras, para mejorar su coordinación y agilizar las reparaciones en la ciudad. Antonio Ameijide, concejal de Movilidad y Obras explicó en Más de Uno Lugo, que hasta ahora había dos equipos que dependían en cada caso del PSOE y del BNG. El objetivo dijo, es ganar en eficacia, optimizar recursos y ofrecer una respuesta más rápida a las incidencias.

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