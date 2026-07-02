02/07/2026

09:08 MIN El Concello organiza 20 conciertos para llenar de música el verano lucense Lugo Ciudad compartir El Concello organiza 20 conciertos para llenar de música el verano lucense Código copiado









Este fin de semana arranca una nueva edición del ciclo Muralleando. Hasta el 5 de septiembre habrá 20 conciertos gratuitos en la Plaza Mayor y Santa María. Un programa que explicó en Más de Uno Lugo el responsable de Educación y Cultura. Javier Vázquez anunció por otra parte, que el Concello ha sometido a consulta pública la ordenanza que regulará el uso del auditorio Fullan Os Ventos. La previsión es que esté lista en el mes de septiembre. Se ultima también la programación por el eclipse solar, con pantallas comentadas en el adarve de la muralla y parque Rosalía, concierto de campanas en la Catedral y sesión de cine de verano en la plaza de Santa María. Además el Concello repartirá gafas homologadas para poder observar el eclipse con seguridad.