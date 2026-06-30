30/06/2026

00:32 MIN El Concello inicia el expediente para nombrar a Fernando Ónega Hijo Adoptivo Ciudad de Lugo compartir El Concello inicia el expediente para nombrar a Fernando Ónega Hijo Adoptivo Código copiado









El Ayuntamiento de Lugo ha iniciado el expediente para nombrar a Fernando Onega Hijo Adoptivo de Lugo a título póstumo. Se dan así los primeros pasos para concederle una de las máximas distinciones honoríficas de la ciudad. La iniciativa surgió de un grupo de ciudadanos liderados por el lucense, Julio Méndez, que hoy recibió con satisfacción la noticia. Una vez completada la tramitación administrativa, la propuesta se llevará al pleno del mes de julio para su aprobación definitiva. Está previsto que el acto de entrega del título tenga lugar el 7 de agosto, con la asistencia de sus familiares entre ellos su hija la escritora y periodista, Sonsoles Onega.