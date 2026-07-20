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20/07/2026

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El Concello dará un año para adaptarse a la ZBE antes de empezar a multar

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El Concello dará un año para adaptarse a la ZBE antes de empezar a multar

La ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones de Lugo se aprobará de forma definitiva en el pleno de este mes de julio. Ya se están instalando las cámaras de tráfico, que controlarán el acceso a la zona regulada. La alcaldesa, Elena Candia, explicó que el Concello dará un período de un año, para adaptarse a la normativa antes de empezar a multar. La aprobación de esta ordenanza culminará la implantación en Lugo de la Zona de Bajas Emisiones, a la que obliga la normativa europea en ciudades de más de 50.000 habitantes.

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