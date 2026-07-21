21/07/2026

14:54 MIN Comienza la regularización de A Louzaneta tras 20 años en limbo legal Lugo Ciudad compartir Comienza la regularización de A Louzaneta tras 20 años en limbo legal Código copiado









El Concello de Lugo ha recibido el polígono 2 de A Louzaneta, permitiendo a sus propietarios solicitar licencia de primera ocupación con informe favorable de ingeniería. Pasos con los que se pone fin a un limbo legal que duraba 20 años. Asunto que comentamos en Más de Uno Lugo con la alcaldesa, Elena Candia. La regidora informó también de la normativa de uso que regulará el auditorio Fuxan Os Ventos o de las novedades en la Escuela Municipal de Música, que reabrirá el próximo curso tras dos años sin actividad.