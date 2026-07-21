ondacero.es
Más de uno Lugo

21/07/2026

Onda Cero
  • 14:54 MIN

Comienza la regularización de A Louzaneta tras 20 años en limbo legal

Lugo Ciudad

compartir
Comienza la regularización de A Louzaneta tras 20 años en limbo legal

El Concello de Lugo ha recibido el polígono 2 de A Louzaneta, permitiendo a sus propietarios solicitar licencia de primera ocupación con informe favorable de ingeniería. Pasos con los que se pone fin a un limbo legal que duraba 20 años. Asunto que comentamos en Más de Uno Lugo con la alcaldesa, Elena Candia. La regidora informó también de la normativa de uso que regulará el auditorio Fuxan Os Ventos o de las novedades en la Escuela Municipal de Música, que reabrirá el próximo curso tras dos años sin actividad.

Te puede gustar

Informativos Lugo, Rubén Dorado

Informativos Lugo

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid