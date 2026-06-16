16/06/2026

12:41 MIN La CEP cifra en un 27% el aumento de la criminalidad en la provincia en los últimos 7 años Lugo Provincia compartir La CEP cifra en un 27% el aumento de la criminalidad en la provincia en los últimos 7 años Código copiado









Policías Nacionales y Guardias Civiles se concentraron ante la Comisaría Provincial de Lugo, para denunciar instalaciones obsoletas, promesas incumplidas de Interior y falta de medios y plantillas. Javier Martínez, portavoz autonómico de la Confederación Española de Policía, cifró en un 27% el aumento de la criminalidad en la provincia en los últimos 7 años. Según datos del ministerio asegura que la violencia callejera se incrementó un 46% en ese tiempo y las agresiones sexuales con penetración un 100%. La CEP denuncia el mal ambiente generado en la plantilla policial de Lugo por decisiones arbitrarias de la Jefatura.