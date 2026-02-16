16/02/2026

Candia anima a los vecinos a presentar alegaciones a los presupuestos del Concello de Lugo.









Las cuentas se publicaron este sábado y ahora se abre el plazo de presentación de alegaciones. La portavoz del PP reclama asimismo una solución definitiva a los problemas de peatonalización en el Casco Histórico, y anuncia una iniciativa para que el Gobierno retire el recurso que bloquea el Plan de Axilización de dependencia de la Xunta.