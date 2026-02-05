ondacero.es
05/02/2026

La asociación de vecinos Centro de Lugo asegura que hay residentes que llevan años a tratamiento por la grave contaminación acústica

Desde el colectivo, José Castro, denuncia como insuficiente la previsión del Concello de instalar un sólo sensor de contaminación de calidad del aire en toda la ZBE. En cuanto a la circulación de vehículos está prevista la instalación de 18 cámaras de control del tráfico y 3 paneles informativos en la Ronda de la Muralla. La asociación ha vuelto a reclamar información al Gobierno Local, sobre como se va a proceder en las calles dañadas por las obras y por la rotura de losas.

