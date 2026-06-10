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10/06/2026

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  • 01:39 MIN

El PP asegura que Tomé quiere financiar su campaña en Monforte con una subvención de 2 millones de la Diputación

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El PP asegura que Tomé quiere financiar su campaña en Monforte con una subvención de 2 millones de la Diputación

El portavoz del PP en la Diputación, Antonio Ameijide, no tiene dudas de que el alcalde de Monforte sigue manejando en la sombra los hilos del Palacio de San Marcos. Mantiene que la Diputación está secuestrada por José Tomé, que tuvo que apartarse por estar investigado por acoso sexual. La jueza ha llamado a declarar a otras cinco mujeres por este caso. En Más de Uno Lugo, Ameijide aseguró que Tomé pretende financiar su campaña en Monforte, con una subvención de más de 2 millones de euros que ha solicitado a la Diputación.

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