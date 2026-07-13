13/07/2026

02:09 MIN La Apehl se opone a la pantalla gigante que Lugo Monumental instalará para ver a España Mundial de Fútbol 2026 compartir La Apehl se opone a la pantalla gigante que Lugo Monumental instalará para ver a España Código copiado









El presidente de la Apehl, Cheché Real, pide al Concello que no la autorice porque considera que supone competencia desleal para los locales que pagan sus impuestos todo el año. Lugo Monumental ha solicitado instalar una pantalla gigante en la Praza de Santa María, para que los lucenses puedan disfrutar de la semifinal que mañana disputará España contra Francia en el Mundial de Fútbol. Luis Latorre, presidente de Lugo Monumental, no entiende la oposición de la Apehl y recuerda que son muchas las ciudades gallegas que han instalado pantallas como esta. Considera asimismo, que los locales de hostelería de la zona lejos de salir perjudicados se beneficiarán de las numerosas personas que acudirán a seguir el partido desde la pantalla gigante.