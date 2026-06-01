01/06/2026

00:58 MIN Alfonso Villares nuevo delegado de la Xunta en Lugo En sustitución de Javier Arias compartir Alfonso Villares nuevo delegado de la Xunta en Lugo Código copiado









El consello de la Xunta aprobó esta mañana el nombramiento de Alfonso Villares, como delegado de la Xunta en Lugo. Sustituye en el cargo a Javier Arias, que según Rueda cesa a petición propia. Arias ejercía como representante del gobierno gallego en la provincia desde el año 2020. De esta forma se restituye políticamente a Alfonso Villares, que tuvo que dejar de ser conselleiro do Mar en junio de 2025 tras una denuncia por agresión sexual de la presentadora, Paloma Lago, que finalmente quedó archivada. Durante años Villares fue alcalde de Cervo.