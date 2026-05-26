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26/05/2026

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  • 14:12 MIN

La alcaldesa se reúne con Adislugo para hacer compatible la actividad económica en calles peatonales

Lugo Ciudad

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La alcaldesa se reúne con Adislugo para hacer compatible la actividad económica en calles peatonales

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, se reunió con Adislugo y la Federación de Comercio para buscar soluciones y hacer compatible la actividad empresarial y la protección a las zonas peatonales. Asunto que la regidora comentó en Más de Uno Lugo junto a otros como el plan de limpieza, la conexión de la ciudad con la Intermodal, la urbanización de Serra de Meira o el saneamiento en Esperante.

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