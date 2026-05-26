26/05/2026

14:12 MIN La alcaldesa se reúne con Adislugo para hacer compatible la actividad económica en calles peatonales Lugo Ciudad compartir La alcaldesa se reúne con Adislugo para hacer compatible la actividad económica en calles peatonales Código copiado









La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, se reunió con Adislugo y la Federación de Comercio para buscar soluciones y hacer compatible la actividad empresarial y la protección a las zonas peatonales. Asunto que la regidora comentó en Más de Uno Lugo junto a otros como el plan de limpieza, la conexión de la ciudad con la Intermodal, la urbanización de Serra de Meira o el saneamiento en Esperante.